Netflix, Peaky Blinders: quando arriveranno le nuove puntate della sesta stagione

Non ci sono dubbi: una delle serie TV più amate dal web e del pubblico in generale è Peaky Blinders. L’attesa è diventata snervante per quanto concerne la sesta stagione, quella che in tanti attendono da tempo. Secondo quanto riportato ci saranno presto nuove informazioni in merito anche se una data precisa ancora non c’è.

Le riprese, che stanno avendo luogo incessantemente, procedono nonostante la notizia terribile della morte di Helen McCrory, la quale interpretava la tanto amata zia Polly. Ad esternare il loro lutto tutti i personaggi della serie tramite le proprie pagine social.

Peaky Blinders 6: arriva la sesta stagione, ecco tutte le notizie trapelate sul web in questi giorni

Manca qualche mese per vedere su Netflix la nuova stagione, la sesta, di Peaky Blinders, serie che ha fatto innamorare gli appassionati. Sarà questa l’ultima stagione che vedrà in scena i famosi attori, i quali stanno procedendo con le registrazioni.

Lo show messo in piedi da Steven Knight a quanto pare avrà luogo per la sesta volta verso la fine del 2021 o magari nel 2022. Dopo quel martedì nero dell’ottobre del 1929 dunque ci sarà un seguito, quello che in tanti attendono da tempo.

L’ultima parte della serie dunque si incentrerà su un viaggio che dovrebbe portare alla migliore conclusione della saga di Tommy Shelby e Co.

Grazie ad alcune immagini venute fuori direttamente dal set, sembra ormai sicuro il ritorno di uno di quelli personaggi che non ha partecipato alla quinta stagione: si tratta di Esme Shelby, la cognata di Tommy.