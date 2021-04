La popolarità di Amazon Music cresce giorno dopo giorno fino al punto di un nuovo annuncio che decreta ufficialmente l’arrivo dei podcast. Adesso è davvero così dopo mesi di rumor e dicerie che lasciano il posto ad una situazione ormai verificata. I suoi utenti possono fregiarsi della possibilità di accedere ai contenuti di Audible, leader del settore e parte integrande di Amazon fin dal lontano 2008. Il sito italiano e l’app ospitano i nuovi contenuti. Scopriamo come raggiungerli.

Come usare i podcast Amazon Music dal tuo dispositivo

Il catalogo esistente non muta ma si migliora. Gli show originali arrivano su Amazon Prime Music divenendone parte integrante a tutti gli effetti. Le possibilità si moltiplicano con l’utilizzo dei sistemi Alexa sia a vantaggio dei creators che degli ascoltatori. Aumenta il pubblico e la popolarità per un connubio impeccabile.

Intrattenimento ed informazione viaggiano in rete in qualità HD trasferendosi su smartphone, smart speaker ed altri device compatibili con l’ecosistema intelligente della compagnia di Seattle. Potremo quindi ascoltare un podcast Amazon in treno, in auto o su un autobus e riprendere poi l’ascolto quando ci troviamo in casa. Basterà chiedere allo smart speaker di riprendere la riproduzione da dove avevamo interrotto. Basta un account ed il gioco è fatto.

La nuova sezione Podcast è disponibile in Italia così come in Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Brasile, Messico, India e Giappone. Sarà sufficiente iscriversi al servizio ed iniziare a sfogliare il catalogo digitale che non lascerà spazio ad alcun momento di noia o incertezza. Buon ascolto!