Con l’iniziativa “A Casa con Audible”, Amazon ha messo a disposizione di tutti gli utenti una serie di audio-libri di Audible, la società di proprietà di Amazon specializzata nella distribuzione di audio-libri e podcast, da ascoltare gratuitamente. Un’iniziativa promossa in uno dei momenti più difficili del nostro paese, per consentire alle persone che “vedono la propria libertà limitata, di volare con la fantasia anche stando chiusi in casa”.

Amazon Audible, audio-libri gratuiti con l’iniziativa #ACasaConAudible

Dai racconti per bambini a quelli adatti per tutta la famiglia, gli audio-libri sono disponibili in sei lingue diverse (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e giapponese) e possono essere ascoltati da PC, smartphone o tablet. Di seguito, alcuni degli audio-libri che è possibile ascoltare gratuitamente.

La misura del tempo di Gianrico Carofiglio;

Il Colibrì di Sandro Veronesi;

Italiani si diventa di Beppe Severgnini;

Restare informati e capire di più di Massimo Polidoro;

Scuola di filosofia (autori vari);

Il manuale della felicità di Raffaela Morelli;

Novecento italiano – 1960. Il miracolo economico di Valerio Castronovo;

Canne al vento di Grazia Deledda;

Il male di Pablo Trincia e Luca Micheli;

Italiani all’estero – Antologica di Matteo Caccia e Luca Micheli;

Il mago di Oz di Frank L. Baum;

Il Fantasma di Canterville e altri racconti di Oscar Wilde;

Il Libro della Giungla ;

Il Giro del Mondo in Ottanta Giorni;

Le Avventure di Tom Sawyer;

Le Avventure di Huckleberry Finn;

Cuore;

Il Principe Ranocchio;

Il Figlio del Corsaro Rosso di Emilio Salgari;

Gli Ultimi Filibustieri;

Il Gatto con gli Stivali ;

Il Giornalino di Gian Burrasca;

Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling ;

; Il diavolo nella bottiglia e altri racconti di Robert Louis Stevenson

Ricordiamo, infine, che questa non è l’unica iniziativa promossa dal colosso dell’e-commerce. Proprio qualche giorno fa, infatti, Amazon ha reso disponibile in Italia lo streaming gratuito di Amazon Music, che offre l’accesso a migliaia di playlist con i brani musicali di maggior successo (e non) e di stazioni radio.