Il gestore WindTre ha lanciato una nuova offerta dedicata ai clienti Iliad e MVNO che sceglieranno di trasferire il loro numero. La tariffa si dimostra ancora più conveniente rispetto a quanto fino ad ora proposto dalla WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition. A soli 7,99 euro al mese, infatti, permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati.

WindTre GO: nuova offerta con 100 GB per i clienti Iliad e MVNO!

L’offerta lanciata dal gestore WindTre è la nuova GO Fire + 100. A differenza delle tariffe GO 50 attualmente proposte ai clienti Iliad e MVNO, la nuova opzione è disponibile in versione Easy Pay. Il costo previsto per il rinnovo, dunque, dovrà essere sostenuto tramite: carta di credito, conto corrente o carta conto. Non sono previsti costi di attivazione e la SIM è offerta in omaggio dall’operatore, che richiederà soltanto il costo di rinnovo anticipato della tariffa.

L’attivazione della nuova offerta WindTre con 100 GB potrà essere effettuata dai clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e di altri operatori virtuali, ma soltanto dopo aver ricevuto l’apposita comunicazione da parte del gestore. I clienti contatti da WindTre, quindi, potranno richiedere la nuova SIM in uno dei numerosi punti vendita e completare l’attivazione effettuando il trasferimento del numero dal loro operatore.

E’ bene ricordare che i clienti Iliad o MVNO che desiderano passare a WindTre, pur non ricevendo la comunicazione da parte del gestore hanno a disposizione le offerte operator attack del pacchetto GO 50. A partire da soli 6,99 euro al mese, le tariffe in questione consentiranno di ricevere minuti, SMS e 50 GB di traffico dati.