Gli sconti del nuovo volantino MediaWorld sono veramente assurdi, ma sopratutto permettono di accedere ad un concorso tramite il quale sarà possibile ricevere addirittura un’automobile completamente gratis.

L’iter da seguire per raggiungere tale obiettivo non sarà particolarmente importante o complicato, basterà acquistare praticamente ciò che si vuole con la propria Carta MediaWorld Club, e poi collegarsi al sito MyWonderfulWorld. In questo modo si parteciperà all’estrazione finale, che consiste appunto nella Mini ClubMan.

MediaWorld: quali sono i prezzi da non perdere di vista

I prezzi disponibili da MediaWorld sono complessivamente molto interessanti e vari tra di loro, a partire ad esempio dai top di gamma dell’azienda di Cupertino. Gli utenti si ritrovano infatti a poter accedere a iPhone XR a 529 euro, passando anche per iPhone 11 in vendita a 629 euro, oppure un buonissimo iPhone 11 Pro disponibile all’acquisto a 899 euro.

Volendo invece virare verso il mondo Android, si scoprono innumerevoli occasioni altrettanto allettanti, quali possono essere Samsung Galaxy S21 in vendita a 779 euro, oppure i vari Vivo Y70, Oppo Reno 4, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A02s, Motorola Moto G Pro, TCL 20 Pro 5G, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A94 e tanti altri ancora.

Un risparmio importante data la possibilità di completare gli acquisti anche tramite il sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il domicilio, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta. Tutti i dettagli in merito al corrente volantino Mediaworld sono raccolti appositamente per voi nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo.