Il nuovo volantino attualmente attivo presso i punti vendita di casa Esselunga, cerca di assecondare le richieste degli utenti, proponendosi come valida alternativa per coloro che stanno pensando di acquistare un elettrodomestico.

La campagna promozionale appoggia direttamente sulla cosiddetta offerta tech, ovvero una soluzione mirata su un singolo prodotto, il quale viene posto fortemente scontato ad un prezzo più basso del normale. L’acquisto, come sempre accade in occasioni di questo tipo, deve essere completato esclusivamente nei punti vendita fisici, senza distinzioni o limitazioni particolari, se non nel numero di scorte distribuite dall’azienda, saranno a tutti gli effetti limitate.

Esselunga: in cosa consiste l’offerta

L’offerta dl volantino Esselunga affonda le proprio radici in un frigorifero di ultima generazione, stiamo parlando di un Daya, più precisamente il modello DFA-550NV2XF0, disponibile all’acquisto al prezzo finale di circa 549 euro. Coloro che sceglieranno di acquistarlo, inoltre, potranno avere già inclusi l’installazione, la consegna al piano ed il ritiro dell’usato.

Il dispositivo non è da incasso, è importante ricordarlo, di conseguenza raggiunge dimensioni abbastanza elevate, pari a 90,5 x 177 x 59,5 centimetri. La classe energetica di appartenenza è la F, mentre in termini di capienza raggiunge 291 litri per il normale “frigorifero” e 151 litri per il freezer; a tutti gli effetti non appare essere troppo rumoroso, poiché secondo quanto annunciato dal produttore dovrebbe raggiungere circa 40dB.

Maggiori dettagli sono disponibili direttamente nelle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale di Esselunga.