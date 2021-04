La casa automobilistica Kia ha da poco avviato gli ordini anche in Italia del suo nuovo crossover elettrico. Si tratta del nuovo Kia EV6, il quale sarà disponibile in più versioni, ovvero EV6, EV6 GT-Line e EV6 GT, con un prezzo di partenza sul mercato di 49.500 euro. Vediamo brevemente le caratteristiche.

Al via gli ordini in Italia di Kia EV6, il nuovo crossover elettrico

Come già accennato, Kia ha dunque aperto gli ordini del nuovo crossover elettrico. La prima versione, ovvero Kia EV6, può contare sulla potenza di un singolo motore elettrico da 229 CV nella variante con trazione posteriore, mentre la variante con doppio motore può vantare una potenza maggiore pari a 325 CV. In entrambi i casi, è presente a bordo una batteria con una capienza di 77.4 kWh che permette di avere una autonomia su strada rispettivamente di 510 km e 490 km. Dal punto di vista tecnico e delle dotazioni, non mancano poi il supporto Ad Apple CarPlay e ad Android Auto, i fari full LED e l’infotainment con uno schermo da 12.3 pollici.

La versione EV6 GT-Line non differisce rispetto alla precedente versione per quanto riguarda motori e autonomia. Tuttavia, qui troviamo una dotazione ovviamente più importante, con la presenza ad esempio di un Head up Display con supporto alla realtà aumentata e un notevole impianto audio Meridian Premium Sound System.

La versione EV6 GT, infine, è la più prestante e vanta la presenza di un motore da ben 582 CV. Grazie a quest’ultimo, la vettura è in grado di raggiungere una velocità massima di 260 km/h. La batteria montata a bordo è sempre poi da 77.4 e permette di avere una autonomia di 400 km.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Kia EV6 sarà disponibile in Italia secondo i seguenti prezzi: