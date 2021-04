Il punto di forza della Flash 100 è dato dalle soglie di consumo. Gli utenti avranno a loro disposizione chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 100 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo mensile della tariffa è di 9,99 euro al mese.

Iliad è sempre più protagonista nel settore della telefonia mobile, grazie alla sua promozione Flash 100. Anche in questi ultimi giorni di aprile, gli utenti del provider francese potranno sottoscrivere questa vantaggiosa tariffa che prevede soglie di consumi quasi senza limiti e costi di grande convenienza.

Iliad, i tre grandi vantaggi per gli utenti che scelgono la Flash 100

Per quanto concerne i servizi, Iliad garantisce sempre con la Flash 100 alcune novità a costo zero per tutti gli abbonati. Tra queste novità, spicca su tutte il 5G.

Uno dei grandi vantaggi della Flash 100 è rappresentato dalle telefonate senza limiti verso un gran numero di paesi esteri. Gli abbonati del gestore francese potranno comunicare con amici e parenti al di fuori dell’Italia (per un totale di sessanta nazioni) senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo tradizionale della ricaricabile.

La Flash 100 presenta anche un ulteriore per gli abbonati. Ad esempio, gli utenti potranno anche ascoltare i messaggi segreteria telefonica gratuitamente, a differenza di quanto accade conTIM, Vodafone e WindTre.