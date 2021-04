Gli sconti attivati da Unieuro in questi giorni sono veramente interessanti, coinvolgono un elevato quantitativo di prodotti del brand Samsung, riuscendo a ridurre di molto il prezzo di vendita del listino originario.

La campagna promozionale, come al solito, risulta essere attiva anche online sul sito ufficiale, in questo modo il cliente si ritrova ad avere la possibilità di ricevere i prodotti direttamente a casa, senza dover pagare le spese di spedizione (a patto che superi i 49 euro).

Il volantino prevede anche la possibilità di affidarsi al solito Tasso Zero, spendendo più di 199 euro sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico diretto tramite il conto corrente bancario.

Unieuro: quali sono gli sconti

L’attenzione del volantino Unieuro si è riversata interamente sui prodotti Samsung, di conseguenza risulta essere possibile pensare di acquistare gli ultimi smartphone a prezzi decisamente convenienti.

Una delle migliori proposte passa per il Galaxy S20 FE, il terminale viene oggi commercializzato a soli 399 euro, cifra ridottissima se confrontata con le disponibilità presso gli altri rivenditori di elettronica.

Stesso discorso anche per il Samsung Galaxy S21+, in questo caso la spesa sarà più vicina al listino, ma spendere 799 euro per la versione con 256GB di memoria integrata, appare essere decisamente conveniente.

Non mancano anche soluzioni più economiche, quali possono essere Galaxy A21s o Galaxy A02s, entrambi in vendita a meno di 160 euro. Tutte le altre proposte del volantino Unieuro le potete trovare nel dettaglio aprendo le pagine che trovate a questo link.