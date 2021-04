Il mese di Aprile in casa Trony è davvero foriero di ottime notizie dal risparmio garantito ed esclusivo per tantissimi consumatori in Italia; i prezzi appaiono essere decisamente più bassi del normale, e grazie ai quali si potranno anche acquistare veri e propri top di gamma, senza spendere troppo.

L’unica limitazione, importante, della corrente campagna promozionale, riguarda chiaramente l’impossibilità di fruirne ovunque sul territorio; in altre parole per godere degli stessi identici sconti, è strettamente necessario recarsi fisicamente e personalmente in uno dei negozi dislocati presso la cittadina di Affi, o presenti nelle regioni Lombardia, Piemonte e Toscana, entro e non oltre il 5 maggio 2021.

Trony: ecco quali sono le proposte del periodo

Il prodotto a cui affidarsi nell’ottica di riuscire a spendere il meno possibile, godendo nel contempo di buonissime prestazioni generali, è forse il Samsung Galaxy S20 FE. Lanciato sul mercato nazionale nel corso del 2020, questi ha permesso agli utenti di accedere finalmente alla versione con Qualcomm Snapdragon dell’amato Samsung Galaxy S20. Il prezzo attuale, data la presenza sul mercato delle nuove generazioni, è relativamente ridotto, sebbene si aggiri ancora attorno ai 649 euro.

Volendo invece spendere meno di 499 euro, potrete decidere di puntare forte su alcuni dispositivi altrettanto economici, ma dalle ottime prestazioni generali, quali potrebbero essere Xiaomi Mi 11 Ltie, Xiaomi Redmi 9T, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Samsung Galaxy A52 o simili. Il volantino Trony lo potete sfogliare direttamente nell’articolo aprendo le pagine sottostanti.