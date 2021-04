Al CES 2021 Samsung ha presentato l’ultima generazione di TV premium, dei modelli all’avanguardia, i primi basati sulla tecnologia mini-LED, le Neo QLED TV 4K e 8K. Questi modelli sono arrivati sul mercato solo il mese scorso in Sud Corea, patria del colosso, e pochi altri paesi. Si possono già definire tranquillamente già un successo. Le vendite delle Smart TV Neo OLED hanno già superato le 10.000 unità.

Le televisioni in questione sono già molto apprezzato tanto che diversi esperti del settore le hanno definite come i migliori modelli mai usciti sul mercato. Il merito va soprattutto alla tecnologia Quantum mini-LED per una visione di altissima qualità, più nitida, con contrasti più profondi e con molti più dettagli. Samsung vende modelli con angoli di visualizzazione fino a 75 pollici. Sono perfetti sia per quanto riguarda l’intrattenimento tramite film o serie TV, ma anche con il gaming grazie a funzioni dedicate.

Samsung: il successo delle Neo QLED TV

Samsung continua a dominare il mercato delle Smart TV di qualità e la concorrenza per i modelli più alti è praticamente inesistente. A livello di volumi di vendite non c’è paragone, neanche con LG che per certi versi condivide alcuni segmenti di modelli.

Nonostante queste Neo QLED TV siano già impressionanti a livello di qualità, Samsung ha voluto spingere molto sulle vendite con diverse promozioni dedicate. Nello specifico, nel momento in cui si comprava un modello, se si dava indietro un precedente modello c’era uno sconto che poteva arriva fino a 1 milione di KRW che convertiti diventano 750 euro.