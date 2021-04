Dopo più di un anno che è uscita la quarta stagione de La Casa di Carta, una domanda che tutti i fan della serie TV di produzione Netflix si stanno ponendo, e che è sicuramente la più frequente, è la seguente: quando avremo il piacere di guardare la season 5? Forse molto presto, e questo ottimismo filtra tramite le parole di Miguel Herrán, il quale nella serie TV interpreta il ruolo di Rio.

L’attore, infatti, ha pubblicato su Instagram un selfie con tanto di dedica nella didascalia al suo personaggio, dicendogli addio e ringraziandolo per il viaggio condiviso nella fiction. Tutto ciò ci fa pensare che finalmente le riprese sono terminate, o almeno sono terminate per lui. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta 5: Miguel Herrán saluta e ringrazia il suo personaggio

Con un semplice selfie scattato in auto, l’attore ha scritto: “Rio… stato un viaggio incredibile quello fatto con te. Oggi chiudiamo un capitolo insieme. E posso solo dirti due cose: GRAZIE E TI AMO!”. Sotto il post i commenti sono stati tantissimi, tra cui anche quelli dei suoi illustri colleghi Pedro Alonso (Berlino), Álvaro Morte (Il Professore), Jaime Lorente (Denver). Tutti gli attori sono stati grati alla produzione e hanno ringraziato per il lavoro svolto. A questo punto, l’hype sta iniziando a salire alle stelle.

Ritornando a quando tornerà La Casa di Carta, le riprese sono ricominciate ad agosto del 2020, e si sono svolte in varie nazioni europee, ossia Danimarca, Spagna e Portogallo. Ovviamente, a causa del Covid i lavori sono andati avanti lentamente. Tuttavia, negli ultimi mesi gli attori hanno pubblicato qualche foto, senza ovviamente far filtrare nessuno spoiler clamoroso. Dunque, in definitiva, La Casa di Carta 5 potrebbe uscire già entro l’estate, ma nulla è ancora sicuro.