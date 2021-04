La concorrenza fra i vari operatori telefonici in Italia è sempre più agguerrita e per questo vengono proposte ogni giorno numerose offerte interessanti e convenienti. TIM, in particolare, ha da poco lanciato una nuova promo rivolta ad alcuni suoi clienti denominata TIM xTe 100 M con minuti illimitati e 100 GB.

TIM xTe 100 M: la nuova promo con 100 GB a 12,99 euro al mese

Come già accennato, è arrivata una nuova promo rivolta ad alcuni clienti di TIM. Nello specifico, si tratta di TIM xTe 100M e quest’ultima ha un costo di 12,99 euro al mese. Grazie ad essa i clienti potranno sfruttare e utilizzare minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali e ben 100 GB di traffico internet con connettività 4G con una velocità di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il costo di attivazione viene inoltre incluso gratuitamente.

Ma a chi è rivolta esattamente? Per poter attivare questa nuova promozione di TIM, i clienti devono necessariamente aver ricevuto da parte dell’operatore telefonico un SMS. Su quest’ultimo, in particolare, è così riportato: “Pazzesco! Minuti illimitati e 100 Giga a 12,99 Euro al mese senza costi di attivazione. Prima di attivare, verifica tutte le info e condizioni anche sui contenuti utilizzabili in UE su Attiva xTE 100 M nella sezione Offerte per te dell’ o nei Negozi TIM”.

Vi ricordiamo che al momento sono anche disponibili altre offerte della serie xTe. Tra queste, ci sono ad esempio xTe 20 M, xTe 30 M, xTe 50 X, xTe 100 M, xTe 100 L e anche le promo di TIM Per Te Unlimited.