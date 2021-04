Netflix: le migliori serie tv fantasy adatte agli amanti di Tenebre e Ossa

Il 23 Aprile è sbarcata su Netflix la serie televisiva fantasy Tenebre e Ossa. Da quell’istante sono bastati solamente tre giorni per posizionare lo show tra i primi in classifica. Ma perché l’opera ha conquistato tutti? Parte del merito va al prodotto nato con la fusione dell’omonimo romanzo e di Sei di corvi, nel Grishaverse ideato dalla scrittrice Leigh Bardugo (Mondadori). Siete tra coloro che hanno divorato la nuova creazione in un giorno solo? Allora questo articolo fa al caso vostro.

Netflix: non lasciatevi scappare queste serie televisive fantasy

Vi avvertiamo, la classifica che leggerete qui di seguito non è merito nostro, ma della stessa piattaforma ufficiale Netflix. Questa ha consigliato, tramite una TOP 10, i migliori prodotti fantasy da guardare sui propri canali dopo Tenebre e Ossa. Tra questi vi sono: The Witcher, Fate: The Winx Saga, Locke & Key, La città incantata, The Yin Yang Master, Gli Irregolari di Baker Street, Demon Slayer, Shadowhunters, Warrior Nun e Merlin, (tutti al momento disponibili su Netflix.

Qualora foste invece nella cerchia di coloro che non hanno la più pallida idea di cosa parli Tenebre e Ossa, questo è il riassunto per voi. Al centro della storia vi è un’orfana soldatessa Alina Starkov, che senza saperlo, scatena un potere che potrebbe divenire la chiave per la liberazione del suo paese. Nel frattempo la mostruosa minaccia dell’Ombra incombe, e Alina viene scelta per entrare nell’esercito di soldati con poteri magici conosciuto come Grisha. Come avrete capito, l’ambientazione è fantasy e si ispira all’impero russo degli zar.