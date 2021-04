La linea fissa di iliad è quasi al nastro di partenza: qualcosa inizia a muoversi e arrivano nuove indiscrezioni, in vista del lancio ufficiale programmato per l’estate 2021.

Il 2021, per iliad, continua a rappresentare un anno di grandi ambizioni, grandi traguardi e grandi sfide. Dopo la chiusura di bilancio nettamente in positivo, con numeri che arrivano a superare i 7 milioni, in termini di utenti, e dopo la recente acquisizione del 12% del capitale di Unieuro, adesso il quarto operatore italiano si prepara ufficialmente ad approdare nel settore della rete fissa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad Rete Fissa: le offerte saranno attivabili anche attraverso le Simbox

Secondo le ultime dichiarazioni rilasciate da Benedetto Levi, CEO di iliad Italia, questa dovrebbe arrivare sul mercato non più tardi di quest’estate e qualcosa, in questo senso, inizia già a muoversi. Su Twitter, ad esempio, diversi utenti segnalano, dopo l’ultimo update del sistema operativo proprio Freebox OS, la presenza della lingua italiana sul router Freebox Pop, il modem che viene abbinato alle offerte di rete fissa dell’operatore francese Free, facente capo a iliad. È ipotizzabile che questo dispositivo arriverà anche in Italia, ma probabilmente sotto un nome diverso, proprio per affiancare le offerte di rete fissa.

Offerte che, secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, saranno attivabili anche presso i Simbox. La scelta non è priva di logica; la rete di totem installati in tutta Italia resta il principale mezzo di riferimento per la sottoscrizione e l’acquisto di Sim iliad. Sono in numero decisamente maggiore rispetto agli iliad Store e, di conseguenza, più facilmente accessibili.

Sulla natura delle offerte, invece, tutto tace. Ma se è vero che il comparto mobile mostra funzionamenti simili al corrispettivo francese Free, allora è lecito ipotizzare che si seguirà un’analoga strategia aziendale anche in quello fisso. Al momento, le offerte di rete fissa del francese Free offrono pacchetti di sola linea internet o in abbinamento con una Sim, nonché la possibilità di acquistare pacchetti “All Inclusive”, che comprendono cioè la navigazione da rete fissa, chiamate illimitate da rete mobile e abbonamenti alle più grandi piattaforme di streaming come Netflix e Prime Video e Disney+. Non ci resta che attendere il lancio per scoprire nuovi dettagli.