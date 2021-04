Esselunga rappresenta chiaramente una delle migliori soluzioni in termini di offerte legate alla tecnologia generale, per quanto riguarda il biennio 2020/2021. L’azienda è stata perfettamente in grado di far sentire la propria voce, ricordando a tutti quanto possano essere interessanti i propri volantini.

L’attuale offerta tech si discosta leggermente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti non è legata ad uno smartphone, notebook o similare, ma ad un elettrodomestico vero e proprio. Al netto di questa piccola differenza, le modalità di acquisto restano esattamente sempre le stesse, parliamo quindi di accesso esclusivo nei punti vendita fisici, senza vincoli territoriali, se non la presenza di scorte complessivamente abbastanza limitate.

Esselunga: come fare per risparmiare

Il prodotto su cui si basa l’intero volantino di Esselunga è il frigorifero di marca Daya, con modello DFA-550NV2XF0, attualmente in vendita alla cifra finale di 549 euro. Il rapporto qualità/prezzo è decisamente impreziosito dalla presenza dell’installazione, la consegna al piano e il ritiro del vecchio modello.

Si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo non da incasso, date le dimensioni di 90,5 x 177 x 59,5 centimetri, con classificazione energetica F, nonché capienza abbastanza sostenuta, infatti parliamo di 291 litri per la cella frigorifera e di 151 litri per il freezer. La rumorosità non appare essere troppo importante, si aggira attorno ai 40dB.

Nel caso in cui vogliate scoprire la scheda tecnica, prima di decidere se recarvi direttamente in negozio, collegatevi qui.