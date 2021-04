Spendere poco con Coop e Ipercoop è molto semplice, basta infatti decidere di recarsi in negozio, o ancora più facilmente sul sito ufficiale, e sarà possibile accedere ad un elevato quantitativo di promozioni veramente economiche.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, non presenta limitazioni territoriali o vincoli di alcun tipo; il cliente che sceglierà l’acquisto tramite l’e-commerce, con la consegna a domicilio, potrà non pagare la spedizione, solo nel momento in cui la cifra dell’ordine supererà i 19 euro. I prodotti possono essere anche pagati con Tasso Zero senza interessi, per richiederlo sarà strettamente necessario superare i 199 euro di spesa, indipendentemente da ciò che è stato effettivamente acquistato.

Coop e Ipercoop: la spesa è minima per tutti

Lo smartphone più interessante del volantino Coop e Ipercoop è sicuramente il Samsung Galaxy A41. Appartenente alla fascia bassa della telefonia, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono cercare di risparmiare al massimo, godendo nel contempo di un prodotto dall’ottima scheda tecnica, sopratutto in termini di display, un AMOLED da oltre 6 pollici con risoluzione FullHD+. L’acquisto comporterà una spesa di 199 euro.

L’alternativa più economica è rappresentata dallo Huawei Y6p, questi è invece disponibile a circa 140 euro, ed è uno smartphone che punta tutto sulla batteria, un componente da ben 5000mAh.

Sono disponibili anche altri sconti abbastanza interessanti da Coop e Ipercoop, se li volete scoprire senza recarvi personalmente in negozio, dovete aprire le pagine che potete trovare sul sito dell’azienda.