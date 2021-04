WhatsApp: nuovo aggiornamento con tante novità, cosa cambia per gli utenti

WhatsApp sta per introdurre alcune novità, soprattutto alla luce di quanto preannunciato durante gli scorsi mesi. Gli utenti hanno cominciato una vera e propria crociata contro il colosso della messaggistica, il quale durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo ha visto moltissime persone scappare via.

La scelta di queste ultime è ricaduta sulla concorrente più forte, ovvero Telegram che in questo momento starebbe soddisfacendo le esigenze del pubblico. WhatsApp infatti è ancora in attesa di integrare il suo aggiornamento che andrà a modificare la privacy policy. Questo è previsto per il prossimo mese di maggio, da quel momento infatti non sarà più possibile evitarlo. Ricordiamo che i cambiamenti non saranno emblematici, contrariamente a quanto credono tantissime persone. Nel frattempo però si vocifera anche di un nuovo aggiornamento che di certo servirebbe a coloro che stanno per cambiare smartphone ma soprattutto sistema operativo.

WhatsApp: arriva il nuovo aggiornamento che permetterà di trasportare le chat tra due sistemi operativi diversi

In molti quando cambiano smartphone hanno paura di una cosa in particolare: di non riuscire a trasportare le proprie chat di WhatsApp. Questo in realtà accade quando il trasferimento avviene tra due dispositivi con sistema operativo diverso. Se in pratica state passando da iOS ad Android o viceversa, sappiate che non potrete recuperare le vostre chat se non mediante alcuni metodi a pagamento neanche troppo infallibili.

Proprio per questo motivo il colosso vuole migliorare tale situazione, implementando un trasporto semplice tra le due piattaforme. Non si sa ancora quando sarà effettivo il nuovo aggiornamento, ma si vocifera che a breve dovrebbe arrivare.