La casa automobilistica Volkswagen si appresta a portare ufficialmente sul mercato la settima generazione del suo Multivan, ovvero il nuovo Volkswagen T7 Multivan. L’azienda ha da poco confermato che il suo arrivo ufficiale sul mercato avverrà sicuramente entro la fine di quest’anno ma, nel frattempo, ha anche pubblicato un’immagine teaser che ci svela alcuni dettagli della parte frontale.

Volkswagen T7 Multivan arriverà entro il 2021: ecco i primi dettagli

Come già accennato, la nota casa automobilistica tedesca ha rilasciato alcune prime informazioni riguardanti il suo prossimo Multivan. Quest’ultimo arriverà sul mercato con il nome di Volkswagen T7 Multivan entro la fine di quest’anno. L’immagine teaser pubblicata ci ha mostrato, in particolare, alcuni dettagli della parte frontale. Possiamo ad esempio notare la presenza dei nuovi gruppi con illuminazione a LED e dei tratti estetici più marcati.

La piattaforma su cui dovrebbe poggiarsi questo veicolo sembra che sarà la MQB, mentre dal punto di vista delle performance sembra che non mancherà una variante Plug-in. Si tratterà di un veicolo pensato sicuramente per chi necessità di un maggiore spazio come le famiglie e i professionisti, ma non mancheranno comunque alcuni richiami agli altri modelli dell’azienda, come ad esempio le Golf e le Polo. Quello che però è certo è che Volkswagen ha intenzione di proporre questo veicolo più evoluto, più sostenibile, più confortevole, più sicuro, più intelligente e più connesso rispetto ai precedenti modelli.

Questo è quanto sappiamo riguardo al nuovo Volkswagen T7 Multivan. La casa automobilistica tedesca ha comunque assicurato che nel corso delle prossime settimane verranno rilasciati ulteriori dettagli.