Il volantino Trony attualmente disponibile, purtroppo, in pochi punti vendita sul territorio, promette un risparmio quasi senza precedenti per la maggior parte degli utenti che avranno la possibilità di recarsi personalmente in negozio.

Tutto ciò che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi disponibile solamente presso i punti dislocati ad Affi, oppure nelle regioni di Toscana, Lombardia e Piemonte. Gli acquisti non saranno effettuabili tramite il sito ufficiale, o da altre parti in Italia; la campagna promozionale è da ritenersi valida in esclusiva fio al 5 maggio, a meno che le scorte non si esauriscano anticipatamente.

Con il canale Telegram di TecnoAndroid potrete ricevere codici sconto Amazon in esclusiva, iscrivetevi subito qui.

Trony: quanti sconti e che prezzi

I prezzi disponibili da Trony sono decisamente più bassi del normale, gli utenti si ritrovano a fare i conti con una campagna promozionale che non delude assolutamente le aspettative, e porta il cliente ad avere la possibilità di accedere a prodotti molto economici (almeno rispetto al listino).

Il modello più interessante di tutto il volantino è chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone lanciato nel corso del 2020, e caratterizzato dalle stesse identiche specifiche del Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon. La spesa attuale, di 649 euro, è più che giustificata date le ottime prestazioni raggiungibili.

Scendendo verso fasce più economiche, ad ogni modo, sono disponibili anche prodotti altrettanto interessanti, i quali richiedono una spesa inferiore ai 499 euro, tra questi spiccano Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy A52, Oppo A94, Find X3 Lite o anche Xiaomi Redmi 9T o Samsung Galaxy A12.