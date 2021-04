Google sta lavorando a molte cose e di recente ne è stata avvistata una particolare, non tanto per quello che fa, ma per il nome che hanno scelto in attesa del rilascio ufficiale. Al momento si chiama Guacamole e secondo le indiscrezione relative alle informazioni trapelate, è una funzione legata all’assistente virtuale del colosso.

Apparentemente Guacamole servirà per sostituire l’uso di Ehi, Google per l’attivazione del suddetto. Non una sostituzione totale, ma semplicemente permetterà di bypassare la frase ormai iconica. Permetterà agli utenti di usare alcune delle funzioni dell’assistente virtuale come rispondere alle chiamate o spegnere gli allarmi delle sveglie.

Google Guacamole

La funzione è stata avvistata di recente nella beta della versione 12.5 dell’applicazione di Google. Il funzionamento sembra la momento essere pensato solo per Android 11, ma non è detto che non arriverà anche per versioni meno recenti.

Nello specifico, Google Assistant risponderà ad alcuni comandi vocali senza prima usare prima la frase nel momento in cui Guacamole è stato attivato nelle impostazioni. Per ora si sa che si potranno usare, stop, sospendi, rispondi alla chiamata e rifiuta la chiamata. Sicuramente è solo l’inizio che porterà a diverse nuove funzionalità.

Quello che al momento non è chiaro e se oltre ad arrivare su dispositivi non aggiornati all’ultima versione del sistema operativo di Google, Android, se arriverà anche per gli altri dispositivi intelligenti che normalmente funzionano con l’assistente virtuale, come gli altoparlanti Smart. C’è ancora molto da scoprire e si sarà tutto probabilmente alla prossima annuale conferenza degli sviluppatori del colosso statunitense.