L’attuale volantino di casa Euronics è indiscutibilmente uno dei migliori in circolazione, in quanto permette a tutti i consumatori di godere di un importante risparmio rispetto al listino del periodo, senza limitare la scelta a specifici modelli.

Per una volta la campagna promozionale non risulta essere limitata ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio, lo Sconto IVA è perfettamente fruibile presso in tutta Italia, anche addirittura sul sito ufficiale dell’azienda, in tal modo sarà davvero possibile risparmiare senza alcuna limitazione. E’ presente, se interessati, una rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico diretto tramite il conto corrente bancario.

Euronics: le occasioni continuano a stupire

Spendere poco con Euronics è davvero possibile e molto più semplice del previsto, per ottenere il fatidico sconto del 18,04%, basterà semplicemente recarsi in uno dei tantissimi punti vendita in Italia ed aggiungere al carrello ciò che effettivamente vorrete. La riduzione verrà applicata direttamente all’emissione dello scontrino, senza dover attendere alcunché.

Inoltre, come se questo non bastasse, per coloro che acquisteranno uno dei prodotti contrassegnati, sarà possibile godere del cosiddetto Doppio Sconto IVA, ovvero il risparmio sarà raddoppiato, raggiungendo una riduzione effettiva del 36,08%.

Questo è in sintesi il nuovo volantino Euronics, per comprenderne appieno il funzionamento, scoprendo anche le varie combinazioni effettivamente raggiungibili, dovete ricorrere alle pagine che trovate nell’articolo, in questo modo potrete capire e conoscere da vicino i prezzi che potrete ottenere con l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati.