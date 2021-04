Anche quest’anno Xiaomi non si ferma e ha deciso di portare sul mercato mobile numerosi smartphone. In particolare, vanno oggi ad ampliarsi i device della serie Mi 11, con la presentazione ufficiale per il mercato indiano dei nuovi Xiaomi Mi 11X e Xiaomi Mi 11X Pro. Questi ultimi, come sappiamo dai precedenti rumors, sembrano essere delle versioni re-branded di Poco F3 e Redmi K40.

Ufficiali i nuovi Xiaomi Mi 11X e Xiaomi Mi 11X Pro

Il noto produttore cinese ha dunque deciso di ampliare ancor di più la famiglia di smartphone di questa serie. I nuovi arrivati sono Xiaomi Mi 11X e Xiaomi Mi 11X Pro e, come già accennato, sono in sostanza dei re-branded degli ultimi smartphone presentati dalla stessa azienda con i marchi Poco e Redmi.

Dal punto di vista estetico, infatti, su entrambi troviamo un ormai classico display con un foro centrale e sul retro troviamo la stessa disposizione dei sensori fotografici degli altri modelli della serie M11 e del Poco F3. Su entrambi il pannello è un SuperAMOLED da 6.67 pollici con refresh rate a 120Hz e con supporto HDR10+. Stessa connettività, con supporto al 5G SA/NSA e memorie super veloci UFS 3.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo un sensore primario da ben 108 megapixel sulla variante Pro, mentre la variante standard può contare sul sensore Sony IMX582 da 48 megapixel. Presenti invece su entrambi un sensore grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 5 megapixel. Parlando di prestazioni, infine, sotto al cofano è presente il SoC Snapdragon 870 sul Mi 11X e il SoC Snapdragon 888 sul Mi 11X Pro.

Prezzi e disponibilità

Per il momento questi nuovi smartphone targati Xiaomi saranno disponibili per il solo mercato indiano secondo i seguenti prezzi: