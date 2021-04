Nonostante siano già presenti attualmente numerose versioni dell’ultimo top di gamma di casa Xiaomi, l’azienda cinese ha in serbo per noi ancora altri due smartphone. Nello specifico, si tratta dei prossimi Xiaomi Mi 11X e Xiaomi M11X Pro, i quali debutteranno ufficialmente per il mercato indiano il 26 aprile. Il design sembra che seguirà le linee del fratello maggiore, almeno stando alle immagini trapelate in rete in queste ore.

Xiaomi Mi 11X e Mi 11X Pro in arrivo: eccoli in queste immagini

Nel corso delle ultime ore il Vice Presidente della nota azienda cinese ha postato online sulle proprie pagine social alcune immagini ritraenti i prossimi smartphone della serie Mi 11. In particolare, è possibile scorgere le tre colorazioni ufficiali dei nuovi device della serie Xiaomi Mi 11X. Queste ultime saranno rispettivamente Celestial Blue, Celestial Gold e Celestial Pink.

Come già accennato e come confermato da queste foto, il design e l’aspetto estetico di questi device seguiranno quanto fatto sui precedenti smartphone appartenenti alla famiglia Mi 11. Nello specifico, dalle immagini è infatti possibile scorgere la stessa disposizione dei sensori fotografici posteriori. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sembra che ci troveremo di fronte a due smartphone dall’elevato rapporto tra qualità e prezzo, come da tempo ci ha abituati Xiaomi.

Al momento, tuttavia, non sappiamo se i nuovi smartphone saranno delle versioni re-branded dei precedenti device, come ad esempio del Poco F3. Staremo a vedere. Secondo le ultime indiscrezioni, comunque, a bordo di Xiaomi Mi 11X ci sarà il SoC Snapdragon 870, mentre su Xiaomi Mi 11X Pro ci sarà un processore più prestante, ovvero il SoC Snapdragon 888.