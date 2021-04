Si è tanto parlato di WhatsApp in questi ultimi mesi e dopo le polemiche sulla sicurezza di quest’app, molti leggendo questo articolo dovranno ricredersi. Sarà stupefacente scoprire tutte le impostazioni sulla privacy da applicare al proprio profilo di WhatsApp che nessuno conosce. Ecco come accedervi e selezionarle a seconda delle esigenze personali.

Ecco i trucchi per proteggere il proprio profilo WhatsApp

WhatsApp è tra le app di messaggistica istantanea più diffuse al mondo. Chiunque ha il vostro numero di telefono può raggiungere le informazioni del profilo sull’app. Ecco perché il Gruppo Facebook già da tempo ha inserito alcune impostazioni per permettere agli utenti di personalizzare i contenuti da proteggere o da rendere disponibili. Una sorta di privacy su misura.

Prima di tutto è necessario aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile. A volte avviene in automatico, ma per esserne certi si può andare verificare da Play Store o App Store. Successivamente aprendo l’app sarà possibile impostare quanto di seguito vi diremo.

Come rendere invisibile la propria immagine del profilo

Una delle cose che più dà fastidio a molti utenti è che la propria immagine del profilo di WhatsApp sia visibile a tutti coloro che hanno il numero di cellulare. Tra l’altro questa può essere anche salvata da chiunque. Ecco come scegliere se e chi può vedere la foto pubblicata.

Recandosi nel menu “Account” e poi “Privacy“. Facendo tap su “Immagine profilo” si potrà decidere di far vedere la propria foto a: “Tutti“, “I miei contatti” o “Nessuno“. Stessa cosa per “Ultimo accesso“, “Info” e “Stato“.

Nascondere il profilo WhatsApp a tutti i contatti

Vediamo ora come si può nascondere il proprio profilo WhatsApp a tutti contatti. Sempre in “Account” selezionando “Privacy” dovremo impostare su tutte le voci sopra menzionate l’opzione “Nessuno“. In questo modo diventeremo invisibili a tutti.

Interessante è la funzione “Gruppi“. A quanti è capitato di essere aggiunti a chat con innumerevoli contatti neanche tutti conosciuti. E poi le notifiche infinite e le informazioni trattate per nulla interessanti. Anche qui seguendo lo stesso procedimento si potrà decidere se “Tutti”, “I miei contatti” o “I miei contatti eccetto…” potranno aggiungerci a un gruppo.

Infine se è necessario bloccare un contatto basta cercarlo dalla apposita barra di ricerca posizionata in alto e nel menu del profilo selezionare “Blocca“.

Una serie di trucchi interessanti che forse pochi conoscevano per personalizzare la privacy del proprio profilo WhatsApp. Tuttavia è importante fare attenzione alle recenti truffe diffuse tra i messaggi dell’app del Gruppo Facebook. L’ultimo promette un buono da 100 euro Amazon, Esselunga o Coop.