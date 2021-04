WhatsApp: ecco alcuni trucchi clamorosi e segreti che dovete scoprire

WhatsApp è una delle applicazioni migliori che riguardi il panorama degli smartphone e della mobilità in generale. Non ci sono infatti più dubbi sulla netta leadership rispetto alle altre applicazioni di messaggistica ma anche riguardo a tutte le altre piattaforme. La sua crescita è stata possibile grazie alle idee degli sviluppatori a stretto contatto con gli utenti, i quali pian piano hanno manifestato le loro esigenze.

Aggiornamento dopo aggiornamento e novità dopo novità WhatsApp ha introdotto tante opportunità da usare giorno per giorno. Ci sono infatti al suo interno numerose funzioni di rilievo, anche se ce ne sono alcune che qualcuno continua ad ignorare. Si tratta sia di funzionalità segrete che di funzionalità sotto gli occhi di tutti che però spesso si concentrano solo sui messaggi, chiamate e videochiamate.

WhatsApp: queste funzioni sono sconosciute per tantissimi utenti

Sono tanti gli utenti che non sanno che possono cambiare il numero del proprio account WhatsApp. Nel momento in cui abbiate proceduto a cambiare il numero di telefono e quindi scheda, non sarà necessario disinstallare l’applicazione. All’interno c’è infatti un’impostazione che permette il cambio di numero. Basta andare nelle impostazioni, scegliere “account” ed in seguito “cambia numero”.

In seguito ecco una funzionalità della quale in molti hanno sentito parlare ma di cui pochi si sono realmente interessati. Si tratta dei messaggi effimeri, ovvero quelli che possono essere eliminati automaticamente dopo sette giorni. Potrete infatti decidere prima di iniziare una conversazione tramite le impostazioni di settare questo timer settimanale.

Infine ecco un’applicazione di terze parti per passare inosservati. Si tratta di Unseen, la piattaforma perfetta che intercetta i messaggi di WhatsApp e vi permette di leggerli al di fuori. In questo modo resterete sempre aggiornati su ciò che arriva ma senza risultare online e senza aggiornare l’ultimo accesso.