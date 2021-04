Il volantino MediaWorld continua sicuramente ad avere la meglio sulle dirette concorrenti della rivendita di elettronica, garantendo agli utenti una campagna promozionale unica nel proprio genere, in termini di qualità degli sconti applicati.

La soluzione descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere perfettamente fruibile nei punti vendita dislocati per il territorio nazionale, come anche online sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio. Gli utenti che opteranno per una soluzione di questo tipo, tuttavia, saranno costretti a pagare le spese di spedizione, in genere di valore inferiore ai 9,99 euro.

MediaWorld: il volantino continua ad avere la meglio

Il volantino è interessante più che altro perché permette di raggiungere i top di gamma dell’azienda di Cupertino, pagandoli relativamente poco. Gli utenti potranno difatti accedere a iPhone 12 Pro o iPhone 12 Mini, con prezzi che oscillano tra 769 e 1149 euro, passando anche per il buon vecchio iPhone 11 Pro, oggi disponibile ad una cifra maggiormente accessibile, come anche l’economico Apple iPhone SE 2020, la cui richiesta finale si aggira attorno ai 439 euro per la versione da 64GB di memoria interna.

Il mondo Android, invece, è attraversato perfettamente nella fascia intermedia, con dispositivi attualmente in vendita a meno di 600 euro, e tutti caratterizzati da buonissime prestazioni generali. I migliori risultano essere Samsung Galaxy S20 FE, ma anche Oppo A94 5G, Samsung Galaxy A71 o Xiaomi Redmi Note 10.

Se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale, dovete aprire le pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo.