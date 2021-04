La Casa di Carta: arriva la nuova stagione, stavolta si fa sul serio

“Prevediamo che la crescita degli abbonamenti a pagamento accelererà nuovamente nella seconda metà del 2021 mentre entriamo in una solida metà posteriore con il ritorno di grandi successi come “Sex Education”, “The Witcher”, “La Casa de Papel” (che nel resto del mondo si chiama “Money Heist” e, in Italia, “La Casa di Carta”) e “You”, oltre a un’entusiasmante serie di film originali tra cui il finale della trilogia di “The Kissing Booth”“, dichiara Netflix. D’altronde la piattaforma, per mantenere elevati gli ascolti malgrado l’incombente fine delle restrizioni, se ne sta inventando di ogni genere. Ma quando sarà possibile assistere a tali promesse?

Sono passati mesi da quando fu dichiarato per la prima volta l’arrivo dell’ultima stagione de La Casa di Carta. Da quel momento in poi si sono presentate diverse complicazioni tra cui proprio la presenza del coronavirus sul set. Cosa ne sarà insomma della serie tv spagnola?

I fan sono sempre più stremati dalla suspense e non aspettano altro se non una nuova season de La Casa di Carta. Quando sarà possibile però assistere ai nuovi episodi? Delle voci dichiarano il suo approdo nell’ultimo trimestre del 2021. Dovrebbe quindi avvenire tra ottobre e dicembre la messa in onda della quinta season de “La Casa di Carta”. Questa segnerà per sempre la fine di un vasto capitolo, per poi lasciare spazio agli spin-off.

La Casa di Carta: il cast della quinta stagione

Nell’attesa vi lasciamo una grossa novità: ne La Casa di Carta 5 sbarcheranno 2 nuovi volti dal nome di Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Il resto del cast vedrà:

• Úrsula Coberó è Tokyo

• Álvaro Morte è Il Professore

• Pedro Alonso è Berlíno

• Miguel Herrán è Rio

• Jaime Lorente è Denver

• Esther Acebo è Stoccolma

• Itziar Ituño è Lisbona

• Enrique Arce è Arturo

• Darko Peric è Helsinki

• Hovik Keuchkerian è Bogotá

• Luka Peros è Marsiglia

• Belén Cuesta è Manila

• Rodrigo de la Serna è Palermo

• José Manuel Poga è Gandía

• Najwa Nimri è l’Ispettrice Sierra

• Fernando Cayo è il Colonnello Tamayo