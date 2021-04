La Casa di Carta 5: fan al settimo cielo, ma arriva il colpo di scena deludente

Per un attimo ci avevamo creduto. La notizia sembrava prendere forma giorno dopo giorno, eppure le cose non sono andate come tutti aspettavamo. La serie tv sarebbe dovuta arrivare il 7 aprile (o almeno così dicevano svariate voci) ma tutto è cambiato in breve tempo. A consolarci troviamo Netflix Italia, la quale ha pubblicato una nuova immagine di Tokyo, col volto agguerrito e il mitra puntato al cielo. A seguire: «Ogni foto che arriva dal set de La Casa di Carta 5 è uguale ad un infartino». Nel frattempo Úrsula Corberó, per consolare i fan, ha scritto: «La quinta stagione vi farà andare fuori di testa».

La Casa di Carta 5: un’attesa infinita

Insomma, La Casa di Carta 5 si sta facendo attendere, e non poco. Netflix ha infatti deciso per l’ennesima volta di rimandare a data da destinarsi l’uscita della quinta parte. Secondo alcune voci questa dovrebbe debuttare nella seconda parte dell’anno e sarà la conclusione dell’intero percorso. Ciò non toglie però la possibilità di uno spin-off.

Ne La Casa di Carta 5 arriveranno dei volti nuovi dal nome di Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Ovviamente saranno riconfermati:

• Úrsula Coberó è Tokyo

• Álvaro Morte è Il Professore

• Pedro Alonso è Berlíno

• Miguel Herrán è Rio

• Jaime Lorente è Denver

• Esther Acebo è Stoccolma

• Itziar Ituño è Lisbona

• Enrique Arce è Arturo

• Darko Peric è Helsinki

• Hovik Keuchkerian è Bogotá

• Luka Peros è Marsiglia

• Belén Cuesta è Manila

• Rodrigo de la Serna è Palermo

• José Manuel Poga è Gandía

• Najwa Nimri è l’Ispettrice Sierra

• Fernando Cayo è il Colonnello Tamayo

Per il resto, gli episodi di La Casa di Carta 5 saranno 10 e Alex Pina parla chiaro in merito a ciò: “Abbiamo pensato per più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la parte 5 de ‘La Casa di Carta’. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”