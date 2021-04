Carrefour non vuole porsi assolutamente alcun limite, e per questo motivo ha deciso di lanciare un’ottima campagna promozionale con la quale convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti, risparmiando.

Il volantino risulta essere disponibile, come al solito, in esclusiva presso i vari punti vendita dislocati sul territorio nazionale, con possibilità di acquisto effettiva recandosi presso gli stessi. Tutti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare direttamente nei negozi di acquisto, e sopratutto è possibile approfittare della rateizzazione senza interessi nel momento in cui si supera la spesa di 199 euro.

Carrefour: offerte grandiose e prezzi sempre più economici

Con Carrefour le offerte sono grandiose, sebbene siano legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, infatti gli utenti hanno la possibilità di spendere meno di 329 euro, previsti solo per lo Xiaomi Redmi Note 10, riuscendo nel contempo a godere anche di Xiaomi Redmi Note 9T, Samsung Galaxy A12, Oppo A53s, Motorola E6s, TCL 10SE o anche Motorola E6s.

Chiaramente il volantino non si limita a tali smartphone, o tipologie di prodotti, ma si estende anche verso altre categorie merceologiche, ugualmente interessanti e ricchissime di promozioni. Tra queste possiamo annoverare televisori, con prezzi che non superano i 549 euro, come anche elettrodomestici di ultima generazione o accessori per la casa.

La campagna promozionale può essere sfogliata direttamente nel nostro articolo, in questo modo potrete accedere ad esattamente gli stessi sconti, e godere di prezzi molto più bassi del normale.