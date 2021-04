TIM ha deciso di confrontarsi a viso aperto con Iliad nel corso di queste settimane primaverili. Il provider italiano non si lascia trovare impreparato nel campo della telefonia mobile e garantisce a tutti coloro che sono interessati ad attivare una nuova SIM alcune tariffe molto vantaggiose per la telefonia mobile.

Tra le migliori proposte di TIM per il mese di Aprile, spicca la Gold Pro. I clienti che andranno ad attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, più SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile della Gold Pro è di 7,99 euro.

La seconda grande tariffa di TIM è invece la Steel Pro. I clienti che decidono di attivare la Steel Pro di TIM potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per la ricaricabile, in tale circostanza, è sempre di 6,99 euro con rinnovo confermato a trenta giorni.

Attenzione alle condizioni da rispettare per l’attivazione della SIM con TIM. Per sottoscrivere queste due tariffe sarà in primis necessario aggiungere una quota una tantum di 10 euro come costo di attivazione e rilascio della SIM. In secondo luogo, i clienti che desiderano queste promozione dovranno anche impegnarsi nella portabilità del numero da Vodafone, WindTre, Iliad e altri gestori virtuali. Tutti coloro che sono interessati possono rivolgersi in uno degli store TIM sul territorio nazionale.