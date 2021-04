Sono veramente in tantissimi i fan de La Casa di Carta che attendono, chi più pazientemente chi meno, l’uscita della quinta e ultima stagione dello show. La Casa di Carta, lo ricordiamo per quei pochi che ancora non lo sapessero, è la serie Netflix, prodotta in Spagna, che racconta di un tentativo di rapina alla zecca di stato. Iniziata nel 2017 adesso sembra giunta il momento della conclusione.

La serie TV ha sicuramente scritto la storia del piccolo schermo; lo show infatti è rimasto per un lungo periodo di tempo sul trono di “serie più guarda al mondo“. Adesso i tantissimi fan aspetto solo che esca la quinta stagione per poter scoprire quale sarà il destino dei sui protagonisti.

La Casa di Carta 5: ecco una piccola anticipazione

A tutti i fan che sperano di vedere in tempi brevi l’ultima stagione de La Casa di Carta dobbiamo dare una triste notizia. Benché siano circolate, nelle settimane passate, parecchie notizie che parlavano prima di una possibile pubblicazione fissata il 7 e poi il 30 di aprile la verità è un’altra. Come riporta la pagina Facebook della serie TV l’unica certezza è che uscita entro la fine del 2021.

Nel fra tempo però qualche anticipazione sulla quinta stagione de La Casa di Carta inizia a giungere. Incredibilmente sembrerebbe che uno dei personaggi si stia per aggiungere alla banda; la cosa incredibile sarebbe che il nome corrisponderebbe a quello dell’ispettrice Alicia Sierra. Il sospetto nasce probabilmente dalla nuova versione della canzone “Bella Ciao“, diventata uno dei simboli della banda e cantata proprio dall’attrice che interpreta l’agente di polizia.