Continuano le novità in arrivo proposte da Epic Games per Fortnite. Nella Stagione 6 Capitolo 2 non bastavano i pneumatici giganti da fuoristrada, ci voleva ancora qualcosa di più entusiasmante, anche perché i contenuti extra scarseggiano in questo videogame. Ovviamente stiamo scherzando, è esattamente il contrario. Infatti quasi ogni settimana per i fan di Fortnite arrivano contenuti extra sempre nuovi e avvincenti. Da pochi giorni è stata infatti inserita una nuova arma esotica: l’Arco-Rampino. Chi non sa dove si trova è approdato nell’articolo giusto. Ecco il trucco per scovarlo!

L’Arco-Rampino è arrivato in Fortnite, ma trovarlo non è facile? Vi aiutiamo noi

L’ultima arma introdotta che sta caratterizzando la stagione in corso è l’Arco. I giocatori di Fortnite possono personalizzarlo conferendogli forme e potenza sempre differenti. Tutto questo attraverso un menu dedicato. Tuttavia l’ultima novità di quest’arma non può essere realizzata dall’utente, ma è necessario acquistarla in un luogo specifico della mappa.

In Fortnite le cose non possono essere sempre semplici. Ricordiamo a tutti la fauna presente sull’isola e i trucchi per sopravvivere agli animali! Questa volta noi di Tecnoandroid vi aiuteremo a trovare questa nuova arma esotica, l’Arco-Rampino.

Ecco il trucco per acquistare l’Arco-Rampino

In Fortnite, come precedentemente accennato, l’Arco Rampino può essere recuperato acquistandolo da uno dei diversi personaggi che si aggirano per l’isola. Ce n’è uno in particolare che lo vende. È proprio Lara Croft, la splendida esploratrice che ha fatto innamorare tantissimi giovani quando uscì per la prima volta il videogame a lei dedicato.

In pratica per poter prendere possesso di questa nuova arma esotica bisogna parlare con lei. Si trova nella Fortezza Furtiva, zona di caccia del Predator in Fortnite Stagione 5, e il prezzo per aggiudicarsela equivale a 500 Lingotti d’Oro.

Insomma anche questa volta abbiamo trovato il modo di aiutarvi a progredire in questo videogame che sta davvero spopolando. Vi ricordiamo inoltre che per accumulare Lingotti d’Oro basta eliminare i nemici, cercarli nelle casseforti o nei forzieri e superando tutte le missioni di incarico comprese le taglie assegnate.

Se ancora non lo sapete dal 23 aprile 2021 sarà possibile ricevere 3 mesi di Spotify Premium gratis. Per sapere come accedere a questa iniziativa di Epic Games vi rimandiamo a un nostro articolo disponibile cliccando su questo link.