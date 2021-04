CoopVoce contro Kena e ho.Mobile con tre promo EVO a partire da 4,99 euro

Stimolare gli utenti a ricercare un nuovo gestore è il principale compito di tutti quei provider che purtroppo ricoprono un ruolo marginale. Il tutto chiaramente pur essendo molto performante dal punto di vista delle prerogative che il pubblico ricerca. I vari gestori virtuali infatti sono arrivati a livelli estremamente alti rispetto al passato, mostrando alcuni nomi ormai in corsa con le grandi realtà come TIM e Vodafone.

Una di queste consiste in CoopVoce, azienda che da oltre 14 anni opera nel settore della telefonia mobile. Chiaramente sono solo pochi anni che la fortuna ha cominciato a girare ma solo ed esclusivamente per volere del provider, il quale è stato in grado di modificare con le sue mani la sorte del suo futuro. CoopVoce infatti ha lanciato sempre più promozioni interessanti piene di contenuti e con prezzi abbordabili. A dimostrarlo è la nuova linea di offerte che prende il nome di EVO.

CoopVoce domina tra i gestori virtuali grazie alle nuove tre promo EVO

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS