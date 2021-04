Le offerte Comet riescono ancora a stupire, in quanto rendono disponibili prezzi molto più bassi del normale, tramite i quali gli utenti accedono a prodotti comunque dalla fattura decisamente elevata.

Il risparmio parte dalla fascia alta della telefonia mobile, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti potranno essere completati non solo nei negozi in Italia, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita presso il domicilio, a partire da una spesa di almeno 49 euro.

Comet: quante promozioni da non perdere

Spendere poco con Comet è davvero semplicissimo, se volete raggiungere gli ottimi sconti che l’azienda ha pensato per voi, sappiate che potrete accedere anche a top di gamma iPhone 12, iPhone 12 Mini, Samsung Galaxy S21 o similari, tutti in vendita a cifre leggermente inferiori rispetto ai listini del periodo.

Chiaramente le migliori occasioni si ottengono quando la cifra finale si riduce di molto, quindi sarà necessario affacciarsi direttamente alla fascia intermedia del mercato della telefonia mobile, acquistando Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Redmi 9c, Vivo Y11s, Vivo Y70, Xiaomi Redmi 9A, LG K51s, LG K52, Wiko Y81, Wiko View 4 o Xiaomi Mi 10T Pro, spendendo complessivamente cifre che non vanno oltre i 529 euro necessari proprio per quest’ultimo.

Scorrendo il volantino Comet si scoprono ad ogni modo anche molte altre occasioni ed offerte ugualmente molto interessanti, per questo motivo abbiamo deciso di aggiungere al nostro articolo anche l’intera campagna, raccolta in una comoda galleria fotografica da sfogliare in assoluta semplicità.