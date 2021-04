“De gustibus non disputandum est”. Con questa locuzione latina molto diffusa vogliamo iniziare il nostro articolo proprio a sottolineare il fatto che “sui gusti non si discute“. Saggia verità, ma in merito ad auto elettriche però, un consiglio non ci starebbe male. Differenti per prestazioni, prezzi e comodità il ventaglio offerto dal mercato è vasto e un utente meno esperto potrebbe perdersi. Come allora non cedere alle lusinghe e fare una scelta più consapevole se si è in procinto di acquistarne una?

A volte, affidarsi alla giuria popolare può essere la scelta migliore. Un’idea per restringere il campo di cernita delle auto elettriche prima di un nuovo acquisto, potrebbe essere consultare l’indice di ricerca dei vari modelli. Per facilitare il compito, in questo articolo, menzioneremo le 10 auto elettriche più cercate nel web. Chissà che possa essere un buon punto di partenza.

Molte sono le auto elettriche, ma poche sono le elette nelle ricerche sul web

Molte sono le auto elettriche, ma poche sono le elette. Un’altra pillola di saggezza? No, effettivamente è proprio così. Tra le tante proposte nel mondo automotive sono solo 10 quelle che gli utenti più frequentemente cercano online tramite il motore di ricerca Google. A scovare i modelli più gettonati è stato il sito specialista in questo Comparethemarket.com:

“Usando i dati di Google, abbiamo individuato le parole più popolari usate durante le ricerche di ciascun veicolo. I dati sono aggiornati a febbraio 2021 e si basano su una media mensile degli ultimi dodici mesi. Nell’elenco non sono incluse le vetture ibride (PHEV) e quelle a idrogeno (HEV). Sono state considerate solo le full electric (BEV). Sono esclusi anche i modelli non ancora rilasciati e quelli a edizione limitata”.

Detto ciò spingiamoci nel mondo della ricerca e cerchiamo di capire la classifica delle auto elettriche più cercate su Google.

Ecco i 10 modelli più cercati su Google

Partiamo dalla regina dei risultati di ricerca, la Tesla Model 3. Si tratta del modello di auto elettriche più cercato in 94 Paesi sui 155 analizzati da Comparethemarket.com. Elon Musk quindi si aggiudica anche questa volta il podio.

Addirittura, secondo quanto dichiarato da Dan Hutson, responsabile sezione motori per Comparethemarket.com, “la Model 3 è stata cercata addirittura 11 volte in più della terza classificata, la Nissan Leaf”.

Segue poi la Tesla Model X con un buon secondo posto e 27 Paesi. Infine terzo posto per la Nissan Leaf. Quest’ultima compare tra le auto elettriche più cercate in 8 Paesi. Ecco la tabella che indica tutti e dieci i modelli in ordine di preferenza.

Insomma non è una soluzione, ma un buon punto di partenza sicuramente per chi vuole acquistare un’auto elettrica. Tra l’altro a breve il diesel non potrà più circolare, quindi meglio sbrigarsi.