Quest’anno Asus dovrebbe annunciare i nuovi smartphone della serie ZenFone 8. Le informazioni su uno dei device di questa serie sono apparse sulla popolare piattaforma di benchmark Geekbench. Il dispositivo viene individuato con nome in codice ASUS_l004D. Secondo alcune fonti, questo è il modello base di ZenFone 8. Secondo altri, il codice indica una variante piú potente di ZenFone 8 Pro.

Il benchmark parla dell’utilizzo della scheda madre Lahaina. Questo nome in codice nasconde il potente chip Snapdragon 888. Il processore combina otto core di elaborazione con una frequenza fino a 2,84 GHz, un acceleratore Adreno 660 e un modem Snapdragon X60 5G. La versione testata è dotata di 8 GB di RAM ma alcune voci ritengono che i dispositivi della serie ZenFone 8 utilizzeranno fino a 16 GB di RAM.

Il sistema operativo sul device individuato sembra essere Android 11. Ci sono state anche segnalazioni secondo cui la prossima serie di device includerá il modello ZenFone 8 Mini. Inoltre, anch’esso sará alimentato dal chip Snapdragon 888. Il dispositivo dispone di un display a 120 Hz e di una fotocamera PTZ.

In precedenza sono apparse informazioni su Internet che indicavano le caratteristiche chiave dello smartphone ZenFone 8 Mini. Uno degli elementi chiave sará sicuramente il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 con otto core, una GPU Adreno 660 ed un modem Snapdragon X60 5G. Il dispositivo riceverá un display Samsung OLED Full HD+ con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel. La frequenza di aggiornamento di questo device sará fino a 120 Hz.

Non è ancora chiaro che tipo di fotocamera utilizzerá il device. Alcuni rapporti indicano che vedremo un sensore Sony IMX686 da 64 megapixel oppure il nuovo sensore Sony IMX663. Purtroppo, non ci sono ancora rapporti che indicano il prezzo del nuovo prodotto Asus e quando entrerá in commercio.