Vodafone ha una delle migliori tariffe per gli utenti nel mese di Aprile. Gli utenti che attivano una nuova SIM con il provider inglese potranno ora scegliere la promozione Special 70 Giga. La ricaricabile è una delle migliori occasioni per quanto concerne i costi mensili e le soglie di consumo.

Vodafone contro tutti gli operatori: spicca la tariffa con 70 Giga internet

Gli abbonati di Vodafone che andranno ad attivare la Special 70 Giga avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per navigare in rete. Il prezzo mensile della ricaricabile sarà di 7,99 euro con rinnovo a trenta giorni.

Il costo, a differenza delle precedenti occasioni, risulta bloccato per tutti i nuovi clienti, almeno durante il primo semestre di abbonamento. Gli utenti che andranno ad attivare una SIM con Vodafone, oltre al prezzo di 7,99 euro, dovranno aggiungere un costo di attivazione dal valore di 10 euro.

La Special 70 Giga di Vodafone può essere attivata solo ed esclusivamente in uno dei punti vendita ufficiali del gestore sul suolo nazionale. Allo stato attuale, infatti, non è possibile la sottoscrizione attraverso i canali online.

I clienti che desiderano attivare la Special 70 Giga dovranno inoltre impegnarsi nell’operazione di portabilità del loro numero telefonico. Per questa ragione, allo stato attuale solo ed esclusivamente gli abbonati TIM, WindTre ed Iliad possono accedere a quest’occasione. Per la portabilità del numero, anche in base ai tempi tecnici, saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.