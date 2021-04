Investire oggi sta diventando una necessità per molti utenti e Intesa Sanpaolo lo ha capito molto bene. Gli aumenti del canone mensile dei conti correnti ad esempio è una di quelle situazioni che sta portando molti a investire parte dei propri risparmi. Tuttavia oggi occorre prestare molta attenzione quando si affidano delle somme di denaro a terzi affinché possano produrre utili. Prima di tutto perché le truffe ormai sono dietro l’angolo e alcune forme di investimento sono anche legalizzate. Poi perché le percentuali di guadagno spesso sono così risicate da non produrre marginalità tale da rendere l’investimento produttivo. Ecco perché spesso la scelta migliore è affidarsi a banche che in questo campo hanno esperienza e strumenti professionali. Una di queste è Intesa Sanpaolo che ha appena lanciato InvestoPro la nuova piattaforma di trading online.

Sviluppata da MarketWall, InvestoPro rappresenta una nuova era per il trading online accessibile a tutti. Questa fintech, che realizza soluzioni IT per finanza e trading, vede tra i suoi azionisti proprio Intesa Sanpaolo oltre a soci quali Analytix Insight e il Ceo di MarketWall. Ma vediamo quali sono le caratteristiche di questa nuova piattaforma.

InvestoPro, la piattaforma digitale per il trading di Intesa Sanpaolo

Una delle prime caratteristiche che balzano all’occhio di InvestoPro, la nuova piattaforma digitale per il trading di Intesa Sanpaolo, è la sua completezza. Come indica FOL Finanza On Line: “comprende analisi finanziarie, notizie, ricerche, format educativi e altri contenuti esclusivi realizzati da team di esperti con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, strumenti di alto valore che aiutano gli investitori a familiarizzare con le logiche di funzionamento dei mercati finanziari, a orientarsi all’interno di un’offerta molto vasta e a riconoscere le opportunità che meglio corrispondono ai loro obiettivi e profili di rischio“.

In questa interessante piattaforma a breve potranno accedere anche i clienti di Banca Intesa Sanpaolo. Come? Semplicemente inserendo le loro credenziali già attive. Comodo vero? Ricordiamo anche che da Intesa Sanpaolo è nata Fideuram, una delle banche di eccellenza per gli investimenti.