Chi abita in un condominio sa bene che le parole tranquillità e comunicazione spesso sono assenti all’interno dei rapporti interpersonali. Pochi sono i fortunati che stanno bene con tutti. Se questa condizione non fa al caso vostro una nuova soluzione potrebbe cambiare le sorti di tutti. Si chiama DOMI il nuovo social network che metterà pace tra tutti i condòmini.

Addio sentenze su Forum, basta con le solite litigate per scale, tetto e ascensore. Ora prendere una decisione sarà facile quasi come bere un bicchier d’acqua. E la cosa bella è che DOMI è un’app completamente gratuita disponibile sia su App Store che su Play Store. Una risorsa utile anche per chi di lavoro fa l’amministratore di condominio. Ecco tutte le caratteristiche di questa applicazione davvero interessante.

Il social network che mette d’accordo tutti è arrivato e si chiama DOMI

Non è una novità che i social network vengano ingegnosamente utilizzati per aiutare più persone a interagire fra loro. Ad esempio i gruppi WhatsApp, spesso utilizzati per comunicare su qualcosa che accomuna i partecipanti. Che dire invece di Facebook che raccoglie in gruppi specifici persone che condividono interessi o gusti o persone che abitano in uno stesso quartiere o città. Anche l’idea di Instagram For Kids arriva dall’intenzione di dedicare una versione del famoso social ai bambini. Oggi è arrivato il momento anche per i condomìni, ma questa volta non si tratta di qualcosa già esistente e adattato per l’occasione. Si chiama DOMI il social network che mette d’accordo tutti.

Questa applicazione permette agli utenti di un condominio di interagire tra loro nel caso in cui sia necessario prendere una decisione. Oppure quando bisogna comunicare qualcosa di urgente. Anche contattare l’amministratore o il custode, qualora ce ne fosse uno. Un’altro aspetto interessante è che con DOMI l’utente può condividere professionisti capaci per diversi lavori di casa. Ma chi sono gli attori di questo social network? Ecco l’elenco pubblicato sulla pagina ufficiale di DOMI, dalla quale è anche possibile scaricare l’app ufficiale:

Condòmini : proprietari, comproprietari, locatari, consiglieri;

: proprietari, comproprietari, locatari, consiglieri; Amministratori e staff di studio;

e staff di studio; Custodi , addetti alla sicurezza;

, addetti alla sicurezza; Manutentori condominiali;

condominiali; Professionisti referenziati a supporto della casa;

referenziati a supporto della casa; Fornitori di servizi a valore aggiunto.

Cosa promette questo nuovo social network

Ma cosa promette DOMI, il nuovo social network per i condomìni? Lasciamocelo dire dagli stessi sviluppatori:

“Vivere il proprio ambiente condominiale con serenità e piacevolezza, è un obiettivo possibile attraverso il contributo di tutti gli attori che lo animano, dai condòmini in primis a tutti gli altri che ne sono protagonisti diretti ed indiretti.

La relazione tra le persone, la loro interconnessione tramite richieste, domande, commenti risposte, aggiornamenti è il sistema nervoso che contribuisce a rendere tutto più semplice, chiaro, trasparente, immediato; è l’ecosistema DOMI, un mondo disegnato e realizzato per dare vantaggi e soddisfazione a tutti“.