Coop e ipercoop vogliono ancora far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, per questo motivo hanno lanciato un volantino che punta a soddisfare le esigenze degli utenti molto spesso “dimenticati”, ovvero coloro che vogliono spendere il meno possibile sull’acquisto della telefonia mobile.

La campagna promozionale è attualmente disponibile sia in negozio che online sfruttando il sito ufficiale dell’azienda stessa, in particolare è importante segnalare che per ogni acquisto effettuato su CoopOnline, sarà disponibile la spedizione gratuita presso il domicilio, in quanto basterà spendere solamente 19 euro per ottenerla.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, correndo subito a questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: quali sono le nuove offerte

Il volantino Coop e Ipercoop affonda le proprie radici in due prodotti di fascia bassa, in vendita a prezzi che non superano i 199 euro. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A41, il più costoso e performante, e di Huawei Y6p, disponibile all’acquisto a 114 euro.

Il maggiormente consigliato è chiaramente il dispositivo dell’azienda sudcoreana, presenta display AMOLED da 6.1 pollici Infinity-U con risoluzione FullHD+, è limitato con 4GB di RAM, ma può affidarsi ad un processore octa-core, a 64GB di memoria interna espandibili tramite microSD, ed a 3 sensori fotografici posteriori.

Spostando l’attenzione sul terminale Huawei, qui si sale a 6.3 pollici di diagonale, ma si perde molto in termini di sistema operativo e di comparto fotografico. La batteria è uno dei suoi punti di forza, il componente da 5000mAh è assolutamente performante.

Il volantino discusso nel nostro articolo lo potete sfogliare direttamente nelle pagine che trovate elencate al seguente indirizzo.