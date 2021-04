Gli sconti attivati da Comet nel periodo corrente riescono a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori italiani, oggi pronti a completare l’acquisto di un prodotto di tecnologia generale.

Il volantino è attualmente disponibile, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, in ogni singolo punto vendita e direttamente sfruttando l’e-commerce aziendale. Coloro che punteranno all’acquisto dal divano di casa, lo ricordiamo, potranno anche godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui la loro spesa supererà i 49 euro.

Comet: queste sono le nuove offerte

Nelle oltre 37 pagine del volantino Comet si trovano offerte in grado di soddisfare ogni evenienza e richiesta degli utenti, osservando da vicino il mondo della telefonia, scopriamo essere disponibili tutti i nuovi modelli di casa Oppo, Motorola e Samsung, come anche tanti altri dispositivi.

Tra questi non possiamo che annoverare Wiko View 4 a 129 euro, Wiko Y81 a 89 euro, Wiko View 4 Lite a 109 euro, LG k52, K51s, K42, iPhone 12, iPhone 12 Mini a 749 euro, Xiaomi Mi 10T Pro a 529 euro, Xiaomi Mi 10T a 399 euro, Redmi 9T a 163 euro, Mi 11 a 799 euro, Xiaomi Redmi 9C a 129 euro, Redmi 9A a 99 euro, Vivo Y70 a 220 euro o Vivo Y11s a 129 euro.

Questo chiaramente rappresenta solamente un estratto di ciò che vi attende da Comet, i prezzi sono decisamente interessanti anche su elettrodomestici, televisori, notebook, accessori per l’informatica e similari. Se volete approfondire la conoscenza con la campagna promozionale, non vi resta che aprire le pagine inserite per voi nell’articolo.