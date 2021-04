Le nuove offerte del volantino Expert sono assolutamente da capogiro, e permettono ad ogni consumatore sul territorio italiano di raggiungere l’acquisto di prodotti sempre più economici ed invitanti.

Il volantino, come è facilmente intuibile dal paragrafo precedente, risulta essere disponibile sull’intero territorio nazionale, senza vincoli territoriali o regionali. Gli utenti possono fruire delle medesime promozioni anche sul sito ufficiale, dovendo però pagare le spese di spedizione per la consegna diretta a domicilio (se in negozio, invece, sono sempre gratis).

Expert: quali sono i migliori prezzi

All’interno del volantino Expert possiamo trovare a tutti gli effetti offerte per ogni evenienza ed esigenza, si parte dai top di gamma del periodo, come ad esempio il Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, attualmente in vendita a 999 euro, scendendo poi verso i Galaxy Note 20 a 699 euro, o anche un Galaxy S20 FE in promozione alla modica cifra di 549 euro.

Il miglior rapporto qualità/prezzo lo si avrà quando la spesa scenderà sotto i 400 euro, qui si potrà effettivamente spaziare tra Motorola G9 Power, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi 9T, Realme 7i o Huawei P Smart 2021, tutti distribuiti in versione completamente sbrandizzata.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, ovviamente non si limita alla telefonia mobile, ma si estende anche verso tantissime altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, per questo motivo si consiglia la visione delle pagine sottostanti. Al loro interno troverete ogni singolo sconto e le migliori promozioni di oggi.