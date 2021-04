Google ha annunciato nuove funzionalitá disponibili in Chrome OS 90, tra cui un aggiornamento al Launcher e l’aggiunta di Live Captions. Quest’ultima funzionalitá era giá presente nel browser Chrome, fornendo agli utenti didascalie in tempo reale per i media con audio.

Mercoledì, Google ha affermato con un post sul blog che i sottotitoli in tempo reale saranno disponibili per i browser Chrome sulla maggior parte dei dispositivi Chrome OS nelle prossime settimane. Per attivare la funzione, vai alle impostazioni del Chromebook e seleziona “Accessibilitá”.

Chromebook aggiunge sottotitoli in tempo reale e non solo

Google sta anche rendendo il suo Launcher piú potente. É ora possibile eseguire calcoli semplici, controllare la definizione di una parola e controllare gli ultimi prezzi delle azioni. Puoi anche controllare le previsioni del tempo toccando il pulsante “Tutto” su Chrome OS e digitare la query nella barra di ricerca. Nel frattempo, la societá sta aggiungendo un app di diagnostica a Chrome OS.

L’app puó aiutarti a risolvere i problemi del Chromebook eseguendo test e controllando lo stato della batteria, della CPU e della memoria del tuo laptop. Se noti che la batteria si sta scaricando piú velocemente del normale, l’app Diagnostics potrebbe essere in grado di dirti il motivo. Sará anche possibile salvare il risultato del test in un registro di sessione e condividerlo con l’assistenza clienti.

Inoltre, Google sottolinea una nuova funzione di scansione che in precedenza era disponibile su Chrome OS. La funzione consente agli utenti di eseguire la scansione di elementi direttamente dalla stampante al laptop, in modo da poter digitalizzare facilmente documenti importanti. Ovviamente, la tua stampante deve avere la funzionalitá di scanner. In tal caso, puoi cercare l’app scansione toccando il pulsante “Tutto” e avviare la scansione.