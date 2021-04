Il 22 aprile è la data riconosciuta a livello internazionale in cui si celebra la Giornata della Terra. Per poter festeggiare appieno, Cellularline ha deciso di lanciare una nuova serie di prodotti pensati per essere sostenibili.

I nuovi accessori eco-friendly entreranno a far parte della linea Become e sono caratterizzati da alcune soluzioni pensate proprio per evitare inutili sprechi e danni ambientali. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.

La famiglia Become è attualmente composta da custodie per iPhone e AirPods realizzate in PBAT, un materiale bioplastico compostabile. I nuovi accessori realizzati da Cellularline in arrivo sono caricatori e cavi realizzati con materiali naturali. Questa scelta permetterà di ridurre enormemente l’utilizzo di plastica.

Cellularline sta lanciando nuovi accessori eco-sostenibili

Inoltre, oltre ai prodotti realizzati in maniera sostenibile, Cellularline ha rivoluzionato anche il packaging. Le istruzioni di utilizzo sono stampate su un unici foglio piuttosto che su più pagine per ridurre l’impatto ambientale. Gli imballaggi sono realizzati al 100% in carta riciclata e riciclabile e possono vantare la Certificazione FSC (Forest Stewardship Council). Questo riconoscimenti garantisce che tutta la carta proviene da foreste gestite in maniera sostenibile.

Inoltre, Cellularline ha avviato un progetto in collaborazione con Treedom per creare un nuovo polmone verde per il nostro pianeta. La partnership ha permesso di piantare oltre 1000 nuovi alberi in sette diversi paesi. Grazie all foresta rinominata “SEED the FUTURE” è stato possibile compensare oltre 165.000 kg di emissioni di CO₂.

Ma la collaborazione Tra Cellularline e Treedom non è l’unica attualmente attiva. Il brand infatti sta collaborando con Nativa, prima B Corp e Società Benefit in Europa. L’obiettivo comune è il passaggio ad un modello di business positivo per l’ambiente con un sistema di innovazione sostenibile nel lungo periodo.