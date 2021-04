L’era del cloud gaming non è arrivata con l’intensitá promessa un paio di anni fa quando le principali piattaforme tecnologiche avevano annunciato i loro progetti. Nel 2021, il mercato è ancora praticamente inesistente nonostante le presenze di tutti i principali giganti della tecnologia. Microsoft, ad esempio, ha tardato a distribuire la sua versione beta di Xbox Cloud Gaming ai suoi utenti su tutte le piattaforme.

Probabilmente é perché sanno che, a differenza di altre piattaforme emergenti, non c’è un enorme vantaggio per loro se si affrettano con la disponibilitá su piú piattaforme. Questa settimana, la societá inizierá a distribuire il servizio Game Pass Ultimate agli utenti su iOS e PC, inviando degli inviti a un numero limitato di utenti e aumentandolo nel tempo.

Xbox Cloud Gaming sbarca su iOS e PC

La versione beta limitata servirá per testare il servizio con gli utenti e la societá ha promesso di inviare maggiori inviti nel tempo a tutti i giocatori presenti nei 22 paesi supportati. Nel frattempo, Microsoft continuerá ad aggiungere il supporto per il servizio a piú dispositivi. “Il nostro piano”, scrive Catherine Gluckstein di Xbox, “é quello di iterare aprirci rapidamente a tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate nei prossimi mesi. In questo modo piú persone avranno l’opportunitá di giocare a Xbox in modi completamente nuovi”.

Il servizio è disponibile in versione beta per gli utenti Android dall’anno scorso. Al di fuori di esso, l’espansione verso altre piattaforme é stata piuttosto lenta. Una parte di questo rallentamento è da attribuire ad Apple che è particolarmente duro con i fornitori di piattaforme di cloud gaming. Secondo l’azienda di Cupertino, questi modelli di business rappresentano una grave minaccia per i ricavi dei giochi dell’App Store.

Apple ha annunciato una disposizione ridotta per piattaforme di cloud gaming che manterrebbero la dipendenza dall’App Store e dai framework di acquisto in-app, ma nessuno dei fornitori è sembrato soddisfatto della soluzione di Apple. Di conseguenza, Xbox Cloud Gaming funzionaterá tramite il browser Safari su iOS.