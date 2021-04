Vodafone Italia è senza alcuna ombra di dubbio leader dell’innovazione nel campo delle reti telematiche indirizzate all’esperienza mobile. Nel tempo si è resa reduce da una serie di importanti decisioni volte a contrastare lo strapotere dei rivali, primo fra tutti TIM Mobile che nell’ultimo periodo ha incrementato persistenza, velocità e copertura della rete 5G nazionale.

Con lo scopo di emergere l’operatore di stampo inglese ha incrementato la sua azione di ottimizzazione per le Giga Network che raggiunge ora altre 20 città in cui la velocità non è sicuramente un problema. Ecco le ultime novità.

Vodafone 5G: ora in altre 20 città italiane con questi telefoni super veloci

Genova, Bergamo, Brescia, La Spezia, Monza, Novara, Verona, Padova, Parma, Rimini, Trento, Trieste, Venezia, Firenze, Cagliari, Prato, Palermo, Bari, Catania e Reggio Calabria

Queste sono le città privilegiate in cui è massima l’azione del 5G di Vodafone che si esprime nel limite delle sue incommensurabili facoltà grazie a questi telefoni in grado di registrare un picco inedito di velocità in download ed upload.

Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ 5G, Xiaomi Mi MIX 3 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note10+ 5G, Samsung Galaxy A90 5G, HUAWEI P40 5G, HUAWEI P40 Pro 5G, HUAWEI Mate20 X 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Motorola G 5G Plus, Oppo Find X2 Pro 5G, Oppo Find X2 Lite 5G e TCL 10 5G, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Samsung ZFold 2 5G, Samsung ZFlip 5G, Samsung Note 20 Ultra 5G, Huawe Mate40 Pro 5G, Samsung Note 20 5G, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, Samsung Galaxy A51 5G, Samsung A42 5G, Xiaomi Mi 10T lite 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, TCL 20 5G, Samsung S21 5G, Samsung S21+ 5G e Samsung S21 Ultra 5G