Non vedete l’ora di mettere le mani sula terza stagione di The Umbrella Academy? Non siete i soli. Nato dalle idee di Gerard Way e Gabriel Bà. la serie TV si concentra su una famiglia composta da un gruppo di ragazzi adattati da un eccentrico signore. Ma il padre adottivo non è l’unico personaggio bizzarro; i ragazzi infatti sono nati in circostanze misteriose e presentano tutti delle caratteristiche incredibili.

Lo show è composto, ad oggi, da due stagione e già, come anticipato sopra, attendono l’uscita della terza. Tuttavia da set non sembrano trapelare notizie confortanti sullo stato dei lavori. I problemi causati dalla pandemia infatti si stanno protraendo ancora oggi come confermato da uno dei volti principali dello show.

The Umbrella Academy: le parole di Tom Hopper

Le chiacchiere sui problemi di produzione sono montati a tal punto da iniziare a far vociferare di una possibile cancellazione dello show. In particolare alcune dichiarazioni rilasciate a Collider da Tom Hopper, che presta il volto a Luther, avevano messo in allarme i fan.La possibile cancellazione della terza stagione di The Umbrella Academy però, resta solo una voce di corridoio.

Quel che è vero però sono le problematiche legate alle riprese che veramente hanno causato ritardi e difficoltà non id poco conto. Non si hanno dunque certezze su quando la terza stagione di The Umbrella Academy verrà rilasciata su Netflix; per ingannare l’attesa però il servizio di streaming mette a disposizione, nel proprio catalogo, tantissime alternative più che valide; a voi non resta che l’imbarazzo della scelta.