The Umbrella Academy è una serie presente su Netflix la quale ha avuto un enorme successo. Di produzione americana, è basata sull’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bà, pubblicato nel 2009 da Dark Horse Comics in America e da Magic Press in Italia. 10 anni dopo, nel 2019, è stata pubblicata sulla piattaforma la prima stagione.

The Umbrella Academy, in arrivo anche la terza stagione

La prima stagione di questa serie questa è stata veramente un piacere da seguire. Dei personaggi, tutti diversi tra loro e molto ben caratterizzati. La scelta del cast è davvero ineccepibile: Elliot Page nel ruolo di Vanya, Robert Sheehan nel ruolo di Klaus, Aidan Gallagher nel ruolo di Cinque e ancora Tom Hopper, David Castañeda e Emmy Raver-Lampman a interpretare i rimanenti sei fratelli (un tempo sette) di questa storia.

Divertente godibile, la serie è in grado du rendersi accattivante sin dall’inizio, grazie a una trama, non necessariamente imprevedibile, ma comunque ben strutturata. Non possiamo certo dire che anche la seconda stagione non sia stata di piacevole visione. Tuttavia, è innegabile che la trama tenda a ripetersi. I personaggi che in teoria avrebbero dovuto svilupparsi in una certa direzione, tendono un po’ a ristagnare nei propri cliché. Per questa ragione, forse non avevamo bisogno che arrivasse una terza stagione, che però è stata confermata. Certo, è abbastanza difficile capire quando sarà possibile vederla, ma è già in programmazione.

Il finale della seconda stagione è sospesa in una realtà alternativa in cui non esiste nessuna Umbrella Academy, bensì una Sparrow Academy. Questo risvolto potrebbe essere interessante e potrebbe forse dare una sterzata a una trama che un po’ si supponeva avesse esaurito i propri argomenti. Staremo a vedere, seguiteci per altri aggiornamenti!