L’arrivo del nuovo Galaxy Tab A7 Lite di Samsung sembra essere vicino. Stando a quanto riferito da un noto leaker, Samsung rilascerà la nuova versione Lite del suo tablet entro il mese di giugno 2021. Nell’attesa le indiscrezioni hanno già svelato le specifiche tecniche del dispositivo e nuove immagine mostrano addirittura una delle colorazioni che il colosso proporrà al suo pubblico.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: specifiche tecniche e design del nuovo tablet!

Il Galaxy Tab A7 Lite di Samsung era già apparso in alcune immagini che ne avevano svelato il design mostrando un dispositivo dotato di un display FHD da 8,4 pollici delineato da una cornice dallo spessore non indifferente; con comparto fotografico, presente sul lato posteriore, costituito da un unico sensore e privo di flash. Il dispositivo inizialmente raffigurato nelle immagini si presentava in un’unica colorazione, il grigio. Nuove immagini emerse in questi ultimi giorni permettono di conoscere anche un’altra opzione. Sembra dunque che Samsung proporrà anche un modello color argento con cornice in bianco.

Non sono trapelate ulteriori informazioni in merito a quelle che saranno le specifiche tecniche. Tenendo conto di quanto noto fino a questo momento, Samsung potrebbe adottare una batteria da 5100 mAh con ricarica a 15W. Il processore, invece, sarà un MediaTek Helio P22T.

Il lancio, come già anticipato, dovrebbe avvenire entro l’estate 2021. Samsung potrebbe presentare il suo dispositivo nel mese di giugno e nella stessa circostanza potrebbe rilasciare il suo nuovo Galaxy Tab S7 Lite ma non sono ancora emerse particolari notizie su quello che sarà il costo dei dispositivi in arrivo.